В Театре Пушкина заменили спектакль, где играла Алентова

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Все запланированные показы спектакля «Мадам Рубинштейн», поставленного Московским драматическим театром имени Пушкина к юбилею народной артистки РФ Веры Алентовой, заменены, он находится в архиве, подтвердили РИА Новости в пресс-службе театра.
Алентова скончалась 25 декабря 2025 года, ей было 83 года.
«Спектакль уже находится в архиве, все запланированные показы заменены», — сказала собеседница агентства.
Главную роль Хелены Рубинштейн в постановке по пьесе известного австралийского драматурга Джона Мисто неизменно играла Алентова: впервые спектакль был поставлен в Москве специально к юбилею актрисы. Режиссером выступил худрук театра Евгений Писарев.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Прощание с Алентовой прошло 29 декабря, актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.