Золотовицкий полгода боролся с болезнью, рассказали в театре

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Скончавшийся в среду заслуженный артист России, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий боролся с тяжелой болезнью последние полгода, сообщили в МХТ имени Чехова.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года.
«Тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад, оказалась сильней», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Н. В. Гоголя (агентство «Богис»). В Театре «Et cetera» был занят в спектаклях «Смуглая леди сонетов» (Часовой), «Шейлок» (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как «Три полуграции», «Не отрекаются любя», «Одесский пароход», «Неодинокие» и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.