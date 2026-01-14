Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Он из когорты незаменимых»: Нонна Гришаева — об умершем актере Игоре Золотовицком

Актриса Нонна Гришаева: Игорь Золотовицкий доводил до слез от смеха
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

Ушедший из жизни Игорь Золотовицкий был незаменимым актером и обладал уникальным чувством юмора. Об этом «Газете.Ru» рассказала актриса и телеведущая Нонна Гришаева.

«Он был уникальным артистом с невероятным и парадоксальным чувством юмора, порой доводившего партнеров до истерики. А если он вел застолье или посиделки в Доме Актера, люди иногда плакали от смеха. Он из когорты незаменимых. Огромная потеря и для Дома Актера, и для МХТ, и для Школы-студии, и для всех нас», — сказала Гришаева.

Российский актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По данным Telegram-канала Mash, актер страдал от рака желудка. 10 января он попал в хирургию с обострением.

Ранее стало известно место прощания с Золотовицким.