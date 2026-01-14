«Он из когорты незаменимых»: Нонна Гришаева — об умершем актере Игоре Золотовицком

Ушедший из жизни Игорь Золотовицкий был незаменимым актером и обладал уникальным чувством юмора. Об этом «Газете.Ru» рассказала актриса и телеведущая Нонна Гришаева.
«Он был уникальным артистом с невероятным и парадоксальным чувством юмора, порой доводившего партнеров до истерики. А если он вел застолье или посиделки в Доме Актера, люди иногда плакали от смеха. Он из когорты незаменимых. Огромная потеря и для Дома Актера, и для МХТ, и для Школы-студии, и для всех нас», — сказала Гришаева.
Российский актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
По данным Telegram-канала Mash, актер страдал от рака желудка. 10 января он попал в хирургию с обострением.
Ранее стало известно место прощания с Золотовицким.