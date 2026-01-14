Стало известно, где пройдет прощание с актером Игорем Золотовицким

Прощание с заслуженным артистом Российской Федерации, ректором Школы‑студии МХАТ Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
О дате церемонии прощания, уточнили в культурном учреждении, сообщат позднее. Также известно, что Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище.
Накануне СМИ выяснили, что спектакль «Винни-Пуховские чтения», где актер Игорь Золотовицкий исполнял роль ведущего, отменяли за 1,5 месяца до кончины ректора школы МХАТ. Причиной отмены стало то, что все это время состояние артиста, которого не стало 14 января 2025 году из-за рака желудка, «постепенно ухудшалось».
По информации Telegram-канала Mash, перед смертью Золотовицкого трижды госпитализировали с проблемами сердца и обострением онкологического заболевания. 10 января 2026 года актер был доставлен в хирургическое отделение.
Ранее юрист раскрыл, кто получит наследство Игоря Золотовицкого.