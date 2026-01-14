Елизавета Боярская вместе с мужем Максимом Матвеевым и детьми — 13-летним Андреем и семилетним Григорием — провела новогодние каникулы на Русском Севере. В личном блоге 40-летняя актриса показала, как прошел их зимний отпуск.
Они покормили оленей, покатались на лыжах и снегоходах, а также на лодке в море, посмотрели на китов, попробовали морских ежей и восхитились северным сиянием.
«Север! Арктика! Заполярье! Тундра! Мурманск! Китовый берег! Териберка! Мы очарованы, влюблены в эти края! Невероятная энергия, мощь, стать, молчаливое величие! Всего неделя, а впечатлений столько, словно были полмесяца! Космические пейзажи, фантастическая кухня и главное — чудесные люди!» — сообщила Боярская.
Она добавила, что планирует с семьей вернуться в эти места в другие сезоны.
«Обязательно вернемся сюда в другие сезоны! Очень хочется посмотреть на эту красоту летом или осенью!» — заключила артистка.
Напомним, Елизавета Боярская в 2010 году вышла замуж за Максима Матвеева. Спустя два года у пары родился сын Андрей, а в 2018-м — Григорий.
Ранее звезда сериала «Тоннель» рассказывала, что они с мужем за 15 лет семейной жизни научились понимать друг друга с полуслова.
«Мы уже настолько понимаем друг друга, что я могу глазами что-нибудь Максиму транслировать. И он все понимает, идет и делает. Это уже даже не тотальная степень доверия, она всегда была такой, а мы стали единым организмом. И в том, что мы смогли пройти все шероховатости и разные события, которые происходили и у меня, и у Максима, и в нашей совместной жизни, и выйти за этот немаленький промежуток времени с такой благодарностью и безусловной любовью друг к другу — громадная заслуга нас обоих», — отметила актриса в интервью журналу «Атмосфера».
До этого Елизавета Боярская показала архивные кадры отца со своим младшим сыном.