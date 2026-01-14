Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Боярская с мужем и детьми провела новогодние каникулы на Русском Севере

Актриса призналась, что была в восторге от нового путешествия

Елизавета Боярская вместе с мужем Максимом Матвеевым и детьми — 13-летним Андреем и семилетним Григорием — провела новогодние каникулы на Русском Севере. В личном блоге 40-летняя актриса показала, как прошел их зимний отпуск.

Елизавета Боярская, фото: соцсети
Елизавета Боярская, фото: соцсети

Они покормили оленей, покатались на лыжах и снегоходах, а также на лодке в море, посмотрели на китов, попробовали морских ежей и восхитились северным сиянием.

Елизавета Боярская пробует морского ежа, фото: соцсети
Елизавета Боярская пробует морского ежа, фото: соцсети

«Север! Арктика! Заполярье! Тундра! Мурманск! Китовый берег! Териберка! Мы очарованы, влюблены в эти края! Невероятная энергия, мощь, стать, молчаливое величие! Всего неделя, а впечатлений столько, словно были полмесяца! Космические пейзажи, фантастическая кухня и главное — чудесные люди!» — сообщила Боярская.

Елизавета Боярская на Русском Севере, фото: соцсети
Елизавета Боярская на Русском Севере, фото: соцсети

Она добавила, что планирует с семьей вернуться в эти места в другие сезоны.

«Обязательно вернемся сюда в другие сезоны! Очень хочется посмотреть на эту красоту летом или осенью!» — заключила артистка.

Максим Матвеев на Русском Севере, фото: соцсети
Максим Матвеев на Русском Севере, фото: соцсети

Напомним, Елизавета Боярская в 2010 году вышла замуж за Максима Матвеева. Спустя два года у пары родился сын Андрей, а в 2018-м — Григорий.

Ранее звезда сериала «Тоннель» рассказывала, что они с мужем за 15 лет семейной жизни научились понимать друг друга с полуслова.

Елизавета Боярская с семьей на Русском Севере, фото: соцсети
Елизавета Боярская с семьей на Русском Севере, фото: соцсети

«Мы уже настолько понимаем друг друга, что я могу глазами что-нибудь Максиму транслировать. И он все понимает, идет и делает. Это уже даже не тотальная степень доверия, она всегда была такой, а мы стали единым организмом. И в том, что мы смогли пройти все шероховатости и разные события, которые происходили и у меня, и у Максима, и в нашей совместной жизни, и выйти за этот немаленький промежуток времени с такой благодарностью и безусловной любовью друг к другу — громадная заслуга нас обоих», — отметила актриса в интервью журналу «Атмосфера».

До этого Елизавета Боярская показала архивные кадры отца со своим младшим сыном. 