Ирина Горбачева улетела из России

Актриса Ирина Горбачева призналась, что улетела в отпуск на Бали

Актриса Ирина Горбачева улетела из России. Звезда сама сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что проводит отпуск на Бали с друзьями. Знаменитость снялась на вилле в пальто и шапке, а затем прыгнула в бассейн, скинув одежду.

Ирина Горбачева / фото: соцсети
Ирина Горбачева / фото: соцсети

«У собачки боли, у кошечки боли, а у Ирочки Бали», — отшутилась артистка (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Знаменитость недавно рассказала, что временно живет в Москве с 94-летней бабушкой, пока в ее доме идет ремонт. По словам знаменитости, родственница подарила ей заботу и уют, которых не хватало в последние годы, и она за это благодарна.

Ранее Ирина Горбачева показала свою 94-летнюю бабушку, с которой живет в одной квартире.