Актер «Квартета И» Леонид Барац опубликовал редкое фото с сыном
Звезда «Квартета И» показал сына, который живет со своей матерью в Одессе

Звезда «Квартета И» Леонид Барац показал подписчикам своего подросшего сына. Актер снялся с пятилетним Марком в ресторане во время семейного ужина на новогодних праздниках. Шоумен опубликовал фото с ребенком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Капитан, скоро увидимся! Пират», — подписал пост артист.

Мальчик живет со своей матерью психологом Анной Моисеевой в Одессе. Сын экс-супругов родился через два года после их официального развода. Бывшая пара была вместе 13 лет. По словам актера, за это время у них было все, «что только может быть между мужчиной и женщиной». Шоумен признавался, что все начиналось «как-то эдак» и также завершилось. Экс-супруги сохранили теплые отношения и вместе воспитывают ребенка.

У артиста также есть две дочери — Елизавета и Ева — от артистки Анны Касаткиной. Супруги развелись в 2015 году. Звезда «Квартета И» не скрывает, что брак распался по его вине — он влюбился в другую женщину. Но актеры смогли сохранить нормальные отношения и продолжили воспитывать детей, а также вместе работать.

Ранее стало известно, что гонорары звезд «Квартета И» упали в семь раз.