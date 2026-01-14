Звезда «Квартета И» показал сына, который живет со своей матерью в Одессе

Мальчик живет со своей матерью психологом Анной Моисеевой в Одессе. Сын экс-супругов родился через два года после их официального развода. Бывшая пара была вместе 13 лет. По словам актера, за это время у них было все, «что только может быть между мужчиной и женщиной». Шоумен признавался, что все начиналось «как-то эдак» и также завершилось. Экс-супруги сохранили теплые отношения и вместе воспитывают ребенка.