Названа причина смерти Игоря Золотовицкого

Причиной смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого стала онкология
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался из-за онкологического заболевания. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, актер страдал от рака желудка. Сообщается, что артиста трижды госпитализировали в конце 2025 года. 10 января 2026-го он вновь попал в больницу с обострением болезни. Как отмечает Mash, артисту резко стало хуже после курсов химиотерапии, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января. Прославленному актеру театра и кино, телеведущему и театральному педагогу было 64 года.