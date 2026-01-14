Комитет ГД одобрил законопроект о госфинансировании отечественных мультфильмов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.
«Комитет по культуре рекомендует Государственной думе принять законопроект № 1089674−8 “О внесении изменений в Федеральный закон О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" в первом чтении», — говорится в заключении комитета которое есть в распоряжении ТАСС.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в декабре. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», предусмотрев возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в полном размере. Сейчас предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимацию.
«Такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки для направлений игрового и анимационного кино, хотя оба они ориентированы на детско-юношескую аудиторию и выполняют одну и ту же крайне важную функцию — воспитание подрастающих поколений на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей», — говорится в пояснительной записке.