Комитет ГД одобрил законопроект о госфинансировании отечественных мультфильмов

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в декабре. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», предусмотрев возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в полном размере. Сейчас предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимацию.