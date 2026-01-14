Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

Модель поделилась фотографиями в купальнике
Алессандра Амбросио / фото: соцсети
Алессандра Амбросио / фото: соцсети

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио опубликовала снимки в откровенном купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на фото 44-летней манекенщицы, которые она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. На них она запечатлена в клетчатом бикини, состоящем из подчеркивающего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу новой фотосессии знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Великолепная женщина», «Она должна была стать моделью для картины Боттичелли “Рождение Венеры”», «Потрясающая фигура», «Никогда не видела эту женщину в пальто или в чем-либо, что полностью закрывает ее тело», «Мужчина в бикини, ничего особенного», «Оденься, дорогая. Тебе уже не 24», — писали они.

Ранее Алессандра Амбросио показала фигуру в мини-платье с разрезами.