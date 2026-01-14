Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Кончаловский рассказал о работе над сериалами

Егор Кончаловский рассказал о работе над несколькими сериалами
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский сообщил, что работает над несколькими проектами сериального формата.

По его словам, сериалы, которые сейчас снимаются на различных платформах, — крайне интересная среда.

«Уже давно иерархия, где полный метр считался выдающейся работой, а сериалы, и, тем более, мыльные оперы — нет, не актуальна. Сейчас большие художники работают, творят, как раз в пространстве сериалов, поэтому я с удовольствием буду снимать сериалы. Более того, три проекта, над которыми я сейчас работаю, сериальные», — рассказал Кончаловский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».