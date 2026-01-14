Егор Кончаловский рассказал о работе над сериалами

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский сообщил, что работает над несколькими проектами сериального формата.
По его словам, сериалы, которые сейчас снимаются на различных платформах, — крайне интересная среда.
«Уже давно иерархия, где полный метр считался выдающейся работой, а сериалы, и, тем более, мыльные оперы — нет, не актуальна. Сейчас большие художники работают, творят, как раз в пространстве сериалов, поэтому я с удовольствием буду снимать сериалы. Более того, три проекта, над которыми я сейчас работаю, сериальные», — рассказал Кончаловский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».