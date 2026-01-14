Мэтт Дэймон и Бен Аффлек рассказали о своей дружбе длиной почти 50 лет

Мэтт Дэймон всегда был рядом с Беном Аффлеком, когда тот переживал трудности в личной жизни. Лучшие друзья появились в шоу Говарда Стерна на Sirius XM. В эфире Аффлек откровенно рассказал о периоде своей жизни, когда он слишком много пил, а также проходил через разводы.