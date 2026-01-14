Мэтт Дэймон и Бен Аффлек рассказали о своей дружбе длиной почти 50 лет

Мэтт Дэймон всегда был рядом с Беном Аффлеком, когда тот переживал трудности в личной жизни. Лучшие друзья появились в шоу Говарда Стерна на Sirius XM. В эфире Аффлек откровенно рассказал о периоде своей жизни, когда он слишком много пил, а также проходил через разводы.
Мэтт отметил: «На наши отношения не влияет то, что говорят люди. Я был рядом с тобой все это время». Бен подтвердил слова товарища: «Это многое для меня значит. Вот что значит настоящий друг».
55-летний Дэймон и 53-летний Аффлек — друзья детства, которые вместе выросли в Бостоне. Они познакомились в 1978 году и с тех пор дружат. Стерн подчеркнул, что их близкие доверительные отношения на самом деле являются «великой любовью».
«Это определенно любовь», — отреагировал Бен, отметив, что именно об этом повествует их оскароносный фильм «Умница Уилл Хантинг».
«Я думаю, что мы, по крайней мере, будучи молодыми людьми, гораздо лучше понимали, насколько важна чистая дружба, что она для нас значит и как она определяет твою личность еще в старших классах», — продолжил Аффлек
Дэймон напомнил об их успешной карьере в Голливуде: «Мы выиграли в лотерею. Мы выиграли ее вместе».
Аффлек считает, что благодаря дружбе с Мэттом им обоим удалось сохранить здравый рассудок: «Мы вместе становились знаменитыми и успешными, нам было к кому обратиться и спросить: “Это что, чертов бред или что?” Или одернуть: “Эй, ты что творишь, чувак?”»
Ране Мэтт Дэймон признался, что его жене сначала понравился Бен Аффлек.