Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек рассказали о своей дружбе длиной почти 50 лет

Актеры являются друзьями детства, вместе выросшими в Бостоне
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек
Мэтт Дэймон и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Мэтт Дэймон всегда был рядом с Беном Аффлеком, когда тот переживал трудности в личной жизни. Лучшие друзья появились в шоу Говарда Стерна на Sirius XM. В эфире Аффлек откровенно рассказал о периоде своей жизни, когда он слишком много пил, а также проходил через разводы.

Мэтт отметил: «На наши отношения не влияет то, что говорят люди. Я был рядом с тобой все это время». Бен подтвердил слова товарища: «Это многое для меня значит. Вот что значит настоящий друг».

55-летний Дэймон и 53-летний Аффлек — друзья детства, которые вместе выросли в Бостоне. Они познакомились в 1978 году и с тех пор дружат. Стерн подчеркнул, что их близкие доверительные отношения на самом деле являются «великой любовью».

«Это определенно любовь», — отреагировал Бен, отметив, что именно об этом повествует их оскароносный фильм «Умница Уилл Хантинг».

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек
Мэтт Дэймон и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

«Я думаю, что мы, по крайней мере, будучи молодыми людьми, гораздо лучше понимали, насколько важна чистая дружба, что она для нас значит и как она определяет твою личность еще в старших классах», — продолжил Аффлек

Дэймон напомнил об их успешной карьере в Голливуде: «Мы выиграли в лотерею. Мы выиграли ее вместе».

Аффлек считает, что благодаря дружбе с Мэттом им обоим удалось сохранить здравый рассудок: «Мы вместе становились знаменитыми и успешными, нам было к кому обратиться и спросить: “Это что, чертов бред или что?” Или одернуть: “Эй, ты что творишь, чувак?”»

Ране Мэтт Дэймон признался, что его жене сначала понравился Бен Аффлек.