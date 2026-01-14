Названы самые популярные фильмы среди россиян на старый Новый год

При этом отношение к празднику различается в зависимости от возраста. По данным исследования, для людей старше 50 лет старый Новый год остается важной частью культурной традиции. Пользователи в возрасте 30−50 лет чаще воспринимают его как необязательный повод для празднования из-за усталости от длинных выходных и возвращения к рабочему графику. Молодые россияне 20−30 лет нередко относятся к дате скорее символически, не придавая ей формата полноценного торжества.