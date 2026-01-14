Ричмонд
Названы самые популярные фильмы среди россиян на старый Новый год

В их число вошла мелодрама Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», говорится в результатах исследования онлайн-кинотеатра «Кион» и компании Brand Analytics
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мелодрама Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошла в число самых популярных фильмов, которые россияне смотрели на старый Новый год. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты исследования онлайн-кинотеатра «Кион» (входит в холдинг ON Медиа) и компании Brand Analytics.

«На старый Новый год россияне в основном включают тот же кинорепертуар, что и 31 декабря — мелодраму “Ирония судьбы, или С легким паром!” Эльдара Рязанова, мюзиклы “Чародеи” и “Карнавальная ночь”, комедии “Иван Васильевич меняет профессию” и “Джентльмены удачи”, а также “Служебный роман”, “Девчата” и мультфильм “Зима в Простоквашино”», — говорится в сообщении.

По данным исследования, символом старого Нового года пользователи социальных сетей называют советскую комедию «Старый Новый год», однако, как подчеркивают аналитики, по уровню массовой популярности она уступает классическому новогоднему кинорепертуару, прежде всего «Иронии судьбы». Как отметили в пресс-службе, анализ проводился на основе сообщений пользователей социальных сетей с применением ИИ-системы анализа мнений пользователей.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Согласно результатам, для значительной части пользователей этот день остается культурно значимой датой, ассоциирующейся с ностальгией, семейными застольями и продолжением новогодних праздников. Многие респонденты называют старый Новый год «вторым шансом» собраться с близкими, загадать желание и символически завершить праздничный период.

При этом отношение к празднику различается в зависимости от возраста. По данным исследования, для людей старше 50 лет старый Новый год остается важной частью культурной традиции. Пользователи в возрасте 30−50 лет чаще воспринимают его как необязательный повод для празднования из-за усталости от длинных выходных и возвращения к рабочему графику. Молодые россияне 20−30 лет нередко относятся к дате скорее символически, не придавая ей формата полноценного торжества.