Автор «Игры престолов» намекнул на новые экранизации книг о Вестеросе

Известно, что премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь» состоится 18 января 2026 года. В центре сюжета — межевой рыцарь Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его юный ученик Эгг (Декстер Сол Анселл). Проект расскажет о том, что происходило в Вестеросе за сто лет до событий «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона».