Элайджа Вуд спровоцировал слух о съемках в новой части «Властелина колец»

ScreenRant: актер Элайджа Вуд не опроверг участие в новой части «Властелина колец»
Элайджа Вуд в роли Фродо в фильме «Властелин колец: Братство кольца»
Элайджа Вуд в роли Фродо в фильме «Властелин колец: Братство кольца»

Актер Элайджа Вуд может вернуться к роли Фродо в новом фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом». Об этом сообщает ScreenRant.

Знаменитость попросили прокомментировать слова его коллеги Иэна Маккеллена о том, что Фродо и Гэндальф воссоединяться в новой картине. Актер признался, что не может подтвердить это, но не может это и опровергнуть.

«Послушайте, волшебнику можно доверять. Кроме того, мне не разрешено ничего подтверждать. Я в восторге от фильма. Я думаю, что это действительно творческий подход к “воссоединению команды”», — поделился артист.

Вуд признался, что с нетерпением ждет «Властелин колец: Охота за Голлумом». Он отметил, что сценаристка предыдущих картин Филиппа Бойенс работает над новым проектом.

«Похоже на то, что основная группа авторов снова собирается вместе, чтобы рассказать историю, которая станет по-настоящему увлекательным исследованием персонажа, которого мы все так любим», — заявил актер.

По словам артиста, авторы фильмов «Властелина колец» планирует также снять и другие ленты по вселенной.

Ранее Элайджа Вуд удивил молодоженов на свадьбе в стиле «Властелина колец».