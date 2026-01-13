Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Отчаянных домохозяек» призналась, что похудела с помощью препарата от диабета

Актриса Ванесса Уильямс призналась, что принимает «Мунджаро» ради похудения
Ванесса Уильямс
Ванесса УильямсИсточник: Legion-Media

Американская певица и актриса Ванесса Уильямс рассказала о приеме препарата от диабета ради похудения. Соответствующее интервью публикует журнал Hello!.

62-летняя звезда телесериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Дурнушка» призналась, что в течение двух лет ради стройной фигуры принимает препарат «Мунджаро», который предназначен для лечения диабета второго типа. Уильямс объяснила, что в период пременопаузы чувствовала себя потерянной.

«Пременопауза началась у меня в конце сорока, но внезапно, в 51 год, я поняла, как сильно изменилось тело. Я чувствовала себя потерянной, потому что тренировалась так же, ела так же, а организм реагировал совсем не так, как раньше. Когда мне исполнилось 60, я подумала, что хочу прожить долго и выглядеть как можно лучше», — заявила знаменитость.

Ранее звезда «Отчаянных домохозяек» показала, как отметила 61-летие.