Звезда «Отчаянных домохозяек» призналась, что похудела с помощью препарата от диабета

«Пременопауза началась у меня в конце сорока, но внезапно, в 51 год, я поняла, как сильно изменилось тело. Я чувствовала себя потерянной, потому что тренировалась так же, ела так же, а организм реагировал совсем не так, как раньше. Когда мне исполнилось 60, я подумала, что хочу прожить долго и выглядеть как можно лучше», — заявила знаменитость.