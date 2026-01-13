Ричмонд
Сценаристов «Очень странных дел» уличили в обмане

Сценаристов «Очень странных дел» обвинили в использовании ChatGPT
Мэтт и Росс Дафферы на съемках сериала «Очень странные дела»
Мэтт и Росс Дафферы на съемках сериала «Очень странные дела»

Сценаристов сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов обвинили в использовании ChatGPT для создания финала шоу. Об этом пишет Forbes.

После выхода документального фильма о создании заключительного сезона поклонники сериала выразили уверенность в том, что для написания сценария использовались нейросети. На одном из кадров виден экран ноутбука Дафферов с тремя открытыми вкладками ChatGPT.

До этого Мэтт Даффер признался, что съемки финального сезона стартовали, когда еще не был готов сценарий заключительного эпизода.

«Было страшно, потому что мы хотели все сделать правильно. Это самый важный сценарий сезона», — пояснил автор.

Кадр из фильма «Последнее приключение: Создание «Очень странных дел 5»»
Кадр из фильма «Последнее приключение: Создание «Очень странных дел 5»»

Фанаты также обратили внимание на другие промахи создателей мистического триллера. Так, исполнители главных ролей правили сценарий прямо по ходу съемок, указывая авторам на сюжетные дыры, которые они допустили. В частности, актриса Майя Хоук объясняла режиссеру Шону Леви, что ее реплики нужно изменить, с чем тот соглашался.

Пятый сезон «Очень странных дел» вышел в конце 2025 года. Сценарист Мэтт Даффер утверждал, что финал культового шоу станет чрезвычайно запоминающимся и зрелищным. В то же время многие зрители назвали сезон сырым и разочаровывающим, сравнив его со спорной концовкой другого знакового сериала — «Игры престолов».

Ранее было дано объяснение внешности главного монстра из «Очень странных дел».