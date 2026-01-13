Мишустин наградил создателей документального фильма об операции «Поток»

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премию правительства в области средств массовой информации за 2025 год кинооператорам, участвовавшим в создании документального фильма об операции «Поток» в Курской области.
Награждение состоялось во вторник, в День российской печати.
Награды получили Валентин Стуканог и Илья Репнин — операторы службы обеспечения эфира дирекции информационных программ Первого канала.
«Благодаря журналистам Первого канала — Амиру Юсупову, Валентину Стуканогу и Илье Репнину — мы все в деталях знаем об уникальной операции “Поток” в Курской области, когда военные прошли по газопроводу, чтобы освободить Суджу. Именно они снимали каждый этап — от технической подготовки до финального боя», — рассказал Мишустин в ходе церемонии вручения премий.
Проведенная в марте прошлого года операция «Поток» привела к освобождению города Суджа и почти всей части Курской области, захваченной украинскими боевиками.