Глен Пауэлл и Мишель Рэндольф появились вместе на «Золотом глобусе»

Предположительно пара строит отношения с ноября прошлого года

Глен Пауэлл и Мишель Рэндольф продолжают проводить время вместе. Пара, чьи романтические отношения обсуждались с ноября 2025 года, снова появилась вместе после церемонии вручения премии «Золотой глобус 2026». 

Глен Пауэлл и Мишель Рэндольф
Глен Пауэлл и Мишель РэндольфИсточник: Legion-Media.ru

37-летний Пауэлл был сфотографирован рано утром в понедельник, 12 января. На снимках он был все еще в темно-синем смокинге, который надевал на мероприятие. 28-летняя Рэндольф шла следом за ним в черном платье.

Еще в ноябре знаменитости впервые были замечены танцующими в его родном городе Остине, штат Техас. Позже знаменитости позировали вместе на мероприятии, посвященном недавнему фильму Брэда Питта «Формула-1» в Лос-Анджелесе 13 декабря, а совсем недавно их сфотографировали в Майами.

Осенью 2025 года в социальных сетях появилось множество видео, в которых фанаты предполагают, что Глен и Мишель состоят в отношениях.