Дженнифер Гарнер едва не оконфузилась на «Золотом Глобусе 2026»

Возвращение Дженнифер Гарнер на премию «Золотой глобус» запомнилось надолго. Посетив церемонию награждения впервые за 13 лет, 53-летняя актриса произвела фурор на красной дорожке в невероятном черном платье от Конг Три. Этот наряд был украшен 330 000 хрустальными бусинами, вышитыми вручную на ткани. В целом же на создание платья ушло поразительное количество времени — 1300 часов. Правда, Гарнер едва не оказалась в очень неприятной ситуации перед тем, как войти в отель «Беверли Хилтон».
«Это платье очень тяжелое. Меня чуть не сбросило с лестницы, я едва не упала! Было очень страшно», — призналась Гарнер на красной дорожке.
Актриса отметила, что чувствовала себя слишком «блестящей и красивой» в этом наряде и украшениях. Дженнифер дополнила образ серьгами-подвесками с бриллиантами грушевидной огранки общим весом 3 карата, инкрустированными круглыми бриллиантами. На руках у нее было кольцо из белого золота, украшенное бриллиантом весом 5,01 карата и жемчугом, и кольцо в форме пера, инкрустированное синим сапфиром весом 2,03 карата и бриллиантами.
В последний раз Гарнер посещала церемонию вручения премии «Золотой глобус» в 2013 году со своим мужем Беном Аффлеком. Пара распалась в 2015 году после 10 лет брака, официальный развод состоялся только три года спустя.
