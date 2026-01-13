Дженнифер Гарнер едва не оконфузилась на «Золотом Глобусе 2026»

Возвращение Дженнифер Гарнер на премию «Золотой глобус» запомнилось надолго. Посетив церемонию награждения впервые за 13 лет, 53-летняя актриса произвела фурор на красной дорожке в невероятном черном платье от Конг Три. Этот наряд был украшен 330 000 хрустальными бусинами, вышитыми вручную на ткани. В целом же на создание платья ушло поразительное количество времени — 1300 часов. Правда, Гарнер едва не оказалась в очень неприятной ситуации перед тем, как войти в отель «Беверли Хилтон».