Ставшая бабушкой в 41 год Валерия Гай Германика высказалась против ранних браков

«Для России это особенно важно из-за накопленной исторической травмы и привычки жить по сценарию “надо”. Зрелые союзы постепенно меняют менталитет: меньше бессознательных повторов, меньше насилия и взаимных претензий, больше уважения, устойчивости и свободы выбора. Так формируется общество, где люди не спасаются друг об друга, а стоят рядом», — отметила кинематографистка.