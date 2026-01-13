Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ставшая бабушкой в 41 год Валерия Гай Германика высказалась против ранних браков

Режиссер заявила, что России не нужны ранние браки
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале выступила против ранних браков.

По словам знаменитости, в России нужны не ранние браки, а поздние. Она считает, что женитьба в слишком молодом возрасте зачастую является бегством от одиночества, бедности или может случиться из-за давления семьи или общего чувства нестабильности.

Как отметила режиссер, поздний брак более зрелый. Германика добавила, что такое положение дает женщине время выстроить внутренний и материальный капитал.

«Для России это особенно важно из-за накопленной исторической травмы и привычки жить по сценарию “надо”. Зрелые союзы постепенно меняют менталитет: меньше бессознательных повторов, меньше насилия и взаимных претензий, больше уважения, устойчивости и свободы выбора. Так формируется общество, где люди не спасаются друг об друга, а стоят рядом», — отметила кинематографистка.

Ранее Валерия Гай Германика назвала причину развода.