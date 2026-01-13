Ричмонд
Звезда сериала «Теория большого взрыва» вновь сыграет странного гения

Актер, сыгравший Говарда Воловица в культовом ситкоме, исполнит роль талантливого программиста
Саймон Хелберг
Саймон ХелбергИсточник: Legion-Media.ru

Саймон Хелберг, сыгравший Говарда Воловица в комедийном сериале «Теория большого взрыва», рассказал, что исполнит роль еще одного «неуравновешенного гения».

Актер снялся в сериале The Audacity («Дерзость»), действие которого разворачивается в Силиконовой долине. Его герой, Мартин Фистер, в детстве был вундеркиндом. А когда вырос, стал программистом, мечтающим о создании ИИ-компаньона. Герой ведет затворнический образ жизни, но одновременно пытается воспитывать дочь-подростка.

Кадр из сериала "Дерзость"
Кадр из сериала "Дерзость"

«Мой персонаж — немного не вписывающийся в коллектив гений. В 15 лет он поступил в Стэнфорд, рано заработал кучу денег в технологической сфере, а теперь проводит каждую свободную минуту в своем гараже с искусственным интеллектом, который он разрабатывает, чтобы помочь одиноким подросткам», — рассказал Саймон Хелберг о своем герое.

В актерский состав сериала также вошли Билли Магнуссен, Зак Галифианакис, Сара Голдберг и другие. Режиссером выступает один из создателей «Наследников» Джонатан Глэтцер. Премьера проекта запланирована на 12 апреля 2026 года.