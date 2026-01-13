«Мой персонаж — немного не вписывающийся в коллектив гений. В 15 лет он поступил в Стэнфорд, рано заработал кучу денег в технологической сфере, а теперь проводит каждую свободную минуту в своем гараже с искусственным интеллектом, который он разрабатывает, чтобы помочь одиноким подросткам», — рассказал Саймон Хелберг о своем герое.