Мы с Джошем (Джош Сэфди, режиссер — прим.ред.) придумали для Кэй такую предысторию: она приехала в Нью-Йорк из какого-то городка на Среднем Западе, работала танцовщицей, долго и упорно пробивалась наверх, а затем ей повезло, и она стала звездой. Помните, как она говорит Марти в гримерке, что она и сама бы себя обокрала? Эта фраза дает нам очень глубокий инсайт о том, что скрывается под этим толстым слоем гламура. Мне кажется, ее не раз пытались сбить с ног, и она не раз начинала все с нуля, в ее жизни было много потерь. Марти зажигает в ней угасшее пламя, и она думает, что может быть с ним счастлива и как женщина, и как актриса. Но, к сожалению, это не очень хорошо заканчивается для них обоих, я имею в виду их стремление к мечте. Думаю, что Марти найдет себя в другой мечте, и я надеюсь, что и Кэй тоже сможет это сделать.