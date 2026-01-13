Егор Кончаловский работает над документальным фильмом о Донбассе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский режиссер, сценарист Егор Кончаловский сообщил журналистам, что работает над документальным фильмом о Донбассе, в основу которого легло интервью с одним из известных военачальников региона.
«Мы сняли интервью одного знаменитого донбасского военачальника, и на базе этого интервью делаем сейчас небольшой документальный фильм. Он в процессе», — сказал Кончаловский, добавив, что поиск финансирования картины занял несколько лет.
По его словам, идея проекта возникла после личных поездок на Донбасс, куда он неоднократно выезжал вместе с журналистом и продюсером Юрием Душиным. «Я его попросил как-то взять меня с собой на Донбасс. Я был под сильным впечатлением не от чего-то особенного, а просто от атмосферы этого места, от электрической энергии людей, которых я там встречал. И это не обязательно были бойцы, штурмовики, это были самые простые люди, поварихи, женщины, которые помогали бойцам… Мне показалось это очень пронзительной темой», — отметил режиссер.
Кончаловский добавил, что вопрос осмысления военной тематики в кино не имеет однозначного решения.
«Когда война закончится нашей победой, то мало-помалу атмосфера от человеческих отношений уйдет. С другой стороны, будет историческое, философское, человеческое осмысление этого конфликта: где его корни, почему это произошло. А если снимать сейчас, то осмысления этого еще нет, но зато мы дышим тем же воздухом, которым дышат наши воины. Мне кажется, что и то, и то работает. Единственное — на мой взгляд, эта тема требует очень трепетного отношения. Иначе это будет “пенопласт”», — заключил он.
В 2022 году глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о планах режиссера снять документальный фильм о «Донбассе и его защитниках».