Егор Кончаловский работает над документальным фильмом о Донбассе

По его словам, идея проекта возникла после личных поездок на Донбасс, куда он неоднократно выезжал вместе с журналистом и продюсером Юрием Душиным. «Я его попросил как-то взять меня с собой на Донбасс. Я был под сильным впечатлением не от чего-то особенного, а просто от атмосферы этого места, от электрической энергии людей, которых я там встречал. И это не обязательно были бойцы, штурмовики, это были самые простые люди, поварихи, женщины, которые помогали бойцам… Мне показалось это очень пронзительной темой», — отметил режиссер.