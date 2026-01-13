Якутская технология обеспечила свыше 118 тыс. жителей региона доступом к кино

Доходы кинопроката — средства после вычета доли правообладателя (50% кассы) — кинозалы могут направить на собственные нужды. Самый высокий по республике процент посещения составил 347% — в отдаленном селе Чумпу-Кытыл, где живет 200 человек. По итогам 2025 года в Якутии количество людей на сеансе традиционно выше, чем в России: на первом месте кинозал в селе Сунтар Сунтарского района — 114 зрителей на сеанс, замыкает десятку село Павловск Мегино-Кангаласского района (38). Средняя стоимость билета — от 205 до 334 рублей.