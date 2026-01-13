Якутская технология обеспечила свыше 118 тыс. жителей региона доступом к кино

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Якутская компания «Экстра синема», по технологии которой в отдаленных поселениях открываются кинозалы, обеспечила постоянный доступ к кино для более чем 118 тыс. жителей Якутии. Об этом сообщили в компании.
Компания является первой в РФ, которая предложила защищенную технологию цифрового кинопоказа, адаптированную под условия малых населенных пунктов. Система полностью исключает несанкционированное копирование и гарантирует соблюдение авторских прав. Впервые в Якутии проект по оснащению кинопроекторами компании «Экстра синема» домов культуры в селах начался в 2022 году.
«Платформа отработала этот год в населенных пунктах с разным количеством жителей и качеством связи. Под конкретную аудиторию кинопоказы настраивались благодаря универсальности технологии передачи контента, прозрачности продаж для производителей и гибким условиям для прокатчиков. Мы получили уникальный опыт организации кинопроката, обеспечив 118 тыс. жителей республики постоянным доступом к кино, сформировали одну пятую часть кассовых сборов якутского кинематографа», — приводятся в сообщении слова руководителя компании «Экстра синема» Петра Чиряева.
Уточняется, что каждый из 77 кинозалов самостоятельно подбирал репертуар, вместе с собственниками контента определял сроки демонстрации фильма и количество сеансов, также устанавливал стоимость билета.
Как уточнил руководитель отдела проката сети «Экстра синема» Николай Егоров, по кассовым сборам в список лидеров наряду с районами центральной, заречной и вилюйской групп, вошли и арктические территории. Так, 3,6 млн рублей собрали кинопоказы в Намском районе, более 2 млн рублей — в Сунтарском районе, более 1,2 млн — в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. При этом отметку в 1 млн рублей преодолел арктический Момский район.
Доходы кинопроката — средства после вычета доли правообладателя (50% кассы) — кинозалы могут направить на собственные нужды. Самый высокий по республике процент посещения составил 347% — в отдаленном селе Чумпу-Кытыл, где живет 200 человек. По итогам 2025 года в Якутии количество людей на сеансе традиционно выше, чем в России: на первом месте кинозал в селе Сунтар Сунтарского района — 114 зрителей на сеанс, замыкает десятку село Павловск Мегино-Кангаласского района (38). Средняя стоимость билета — от 205 до 334 рублей.
О кино в Якутии
Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. В 2025 году сборы якутских фильмов составили 280 млн рублей, что стало рекордным показателем и почти вдвое больше достижения позапрошлого года в 150 млн рублей.
В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В 2026 году за счет федерального финансирования будет подготовлена проектно-сметная документация кинопавильона полного цикла в городе Якутске.