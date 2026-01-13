Стивен Грэм раскрыл, какой момент стал для него самым важным на «Золотом глобусе»

Получение первой премии «Золотой глобус» было не единственным захватывающим событием вечера для Стивена Грэма. В беседе с представителями СМИ после своей победы в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме» за игру в фильме «Переходный возраст», 52-летний актер признался, что эта награда принесла ему дополнительные «огромные» очки в глазах его двоих детей.
«Они не спали, и это очень волнительно, — заявил он о дочери Грейс и сыне Алфи. — Я собираюсь рассказать детям — и если вы не возражаете, я расскажу вам всем сегодня — я встретил Снуп Догга, и он пожал мне руку. Он посмотрел мне прямо в глаза. Я не мог разглядеть его взгляда, потому что на нем были очки. А потом он просто такой: “Ты реальный гангстер”». Грэм добавил: «Теперь моя жизнь идеальна. Спасибо».
Поднимаясь на сцену, чтобы получить награду, он получил крепкие объятия от своего коллеги по фильму «Банды Нью-Йорка» и старого друга Леонардо ДиКаприо.