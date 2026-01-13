Стивен Грэм раскрыл, какой момент стал для него самым важным на «Золотом глобусе»

«Они не спали, и это очень волнительно, — заявил он о дочери Грейс и сыне Алфи. — Я собираюсь рассказать детям — и если вы не возражаете, я расскажу вам всем сегодня — я встретил Снуп Догга, и он пожал мне руку. Он посмотрел мне прямо в глаза. Я не мог разглядеть его взгляда, потому что на нем были очки. А потом он просто такой: “Ты реальный гангстер”». Грэм добавил: «Теперь моя жизнь идеальна. Спасибо».