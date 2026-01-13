Джулия Робертс удостоилась продолжительных оваций от коллег

Джулия Робертс вручала награду за лучший фильм в категории «Мюзикл или комедия» на церемонии премии «Золотой глобус 2026». Когда легендарная актриса вышла на сцену, большая часть зрителей в зале встала со своих мест, чтобы удостоить ее продолжительных оваций.
«Спасибо!», — поблагодарила Робертс, а затем подшутила над теми, кто все же остался сидеть: «Да. Все! Вставайте! Сзади, и вы тоже! Давайте!»
Знаменитость в шутку призвала Эмму Стоун присоединиться к овациям: «Она такая: что, черт возьми, сейчас происходит?». Забавные комментарии актрисы вызвали смех в зале и еще более долгие аплодисменты. Робертс отметила: «Я буду думать об этом еще как минимум неделю. Я это очень ценю».
За свою карьеру Джулия трижды становилась лауреатом премии «Золотой глобус». В 1989 году ее отметили за лучшее исполнение женской роли второго плана в картине «Стальные магнолии». В 1990 году она получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Красотка». В 2000 году Робертс удостоилась приза за фильм «Эрин Брокович».
Ранее Джулия Робертс рассмешила поклонников подготовкой к «Золотому глобусу».