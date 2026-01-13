Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джулия Робертс удостоилась продолжительных оваций от коллег

За свою карьеру актриса трижды становилась лауреатом премии «Золотой глобус»
Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

Джулия Робертс вручала награду за лучший фильм в категории «Мюзикл или комедия» на церемонии премии «Золотой глобус 2026». Когда легендарная актриса вышла на сцену, большая часть зрителей в зале встала со своих мест, чтобы удостоить ее продолжительных оваций.

«Спасибо!», — поблагодарила Робертс, а затем подшутила над теми, кто все же остался сидеть: «Да. Все! Вставайте! Сзади, и вы тоже! Давайте!»

Знаменитость в шутку призвала Эмму Стоун присоединиться к овациям: «Она такая: что, черт возьми, сейчас происходит?». Забавные комментарии актрисы вызвали смех в зале и еще более долгие аплодисменты. Робертс отметила: «Я буду думать об этом еще как минимум неделю. Я это очень ценю».

За свою карьеру Джулия трижды становилась лауреатом премии «Золотой глобус». В 1989 году ее отметили за лучшее исполнение женской роли второго плана в картине «Стальные магнолии». В 1990 году она получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Красотка». В 2000 году Робертс удостоилась приза за фильм «Эрин Брокович».

Ранее Джулия Робертс рассмешила поклонников подготовкой к «Золотому глобусу».