Настя Федько, известная как актриса дубляжа, активно строит карьеру в Америке. Накануне она побывала на Tea Party, ежегодном мероприятии, которое организуют накануне британской кинопремии BAFTA.
Федько перед выходом в свет призналась в соцсетях, что очень переживает. Она добавила, что собраться на вечеринку ей помогли друзья, которые одолжили для нее брендовые вещи.
На мероприятии Федько удалось пообщаться с Леонардо ДиКаприо. В личном блоге она разместила видео, на котором жала руку голливудскому актеру и не скупилась на эмоции и добрые слова.
«Мне 25 лет, я переехала в Америку из маленького города. Я выучила английский и отучилась на актрису в Нью-Йорке. И сегодня я познакомилась с Леонардо ДиКаприо. Жизнь удивительная», — высказалась актриса.
Она отметила, что звезда «Титаника» был окружен охраной, но ей удалось подойти к нему поближе. По словам Федько, сначала она просто несколько минут смотрела на него, а потом набралась смелости и заговорила с кумиром.
«Я ему добрых слов наговорила, и он сам предложил сфоткаться», — высказалась артистка.
Видео стало популярным в соцсетях. Многие пользователи отметили, что очень рады за Федько.
«Кто-то еще сомневается, что нет ничего невозможного?», «Настя! Ты пример!», «Не знаю, как это работает, но я увидела вас впервые минуту назад, но уже очень горжусь. Не останавливайтесь, пожалуйста, только вперед», «Это очень круто», «Встретимся в комментариях под эти же видео, когда Леонардо ДиКаприо будет на интервью гордо говорить, что знаком с Настей Федько (это чисто вопрос времени)», «Я просто в шоке. Радуюсь так, будто сама с ним увиделась», — писали комментаторы.
Позже Федько также побывала на «Золотом глобусе 2026». Там она смогла пообщаться с еще большим количеством голливудских звезд.