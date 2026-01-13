Ричмонд
Мэтт Дэймон признался, что его жене сначала понравился Бен Аффлек

Жене актера Деймона до знакомства с мужем симпатизировала Бену Аффлеку
Мэтт Дэймон и Люсьяна Баррозо
Мэтт Дэймон и Люсьяна БаррозоИсточник: Legion-Media

Актер Мэтт Дэймон признался в «Шоу Говарда Стерна», что его жена Лучана Барросо могла начать встречаться с его коллегой и другом Беном Аффлеком вместо него.

Аффлек пошутил, что первая встреча Дэймона и Барросо могла закончиться ничем, если бы он был там. На что Дэймон согласился. Как объяснил актер, его супруга считала Аффлека «симпатичным». Об этом он узнал от лучшей школьной подруги жены.

Аффлек приглянулся Барросо после просмотра фильма «Умница Уилл Хантинг». А ее лучшей подруге, наоборот, больше понравился Дэймон.

Телеведущий Говард Стерн поинтересовался, часто ли вспоминает Дэймон об этом факте сейчас. На что Аффлек ответил, что никогда не заигрывал с женой друга.

«Она отличный продюсер и действительно хороший друг. Я никогда не чувствовал от нее никаких заигрываний», — отметил звезда фильма «Исчезнувшая».

Ранее бывшая жена Бена Аффлека пожаловалась на последствия развода.