Муцениеце возобновила тренировки через месяц после родов: «Лишних шесть кг»

Актриса Агата Муцениеце возобновила тренировки в зале через месяц после родов. Звезда рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что теперь будет приводить себя в форму и с помощью спортивных занятий. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. По признанию артистки, ей есть над чем работать.