Муцениеце возобновила тренировки через месяц после родов: «Лишних шесть кг»

Актриса рассказала, что вернулась в спорт через месяц после родов

Актриса Агата Муцениеце возобновила тренировки в зале через месяц после родов. Звезда рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что теперь будет приводить себя в форму и с помощью спортивных занятий. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. По признанию артистки, ей есть над чем работать.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

«Моя первая тренировка. Погнали. На весах плюс лишних шесть килограммов. Начинаем скидывать», — отметила она.

Звезда в начале декабря родила девочку от музыканта Петра Дранги. О романе пары стало известно в конце 2024 года, а 25 августа 2025 года влюбленные сыграли свадьбу. Для артиста дочь стала первым ребенком, а для его избранницы — третьим.

Ранее Агата Муцениеце устроила праздник в честь 13-летия сына от Прилучного.