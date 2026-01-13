Звезда «Гарри Поттера» планирует сделать пластическую операцию

Актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, сообщила, что планирует сделать пластику груди. Ее слова передает The Sun.
Знаменитость устроит опрос среди подписчиков ее OnlyFans, в котором предложит выбрать ей размер груди.
«Я куплю четыре бюстгальтера разного размера, надену в носки, а затем сниму забавное видео, в котором буду спрашивать: “Какой размер мне выбрать?”» — поделилась артистка.
Звезда уточнила, что сама предложит размеры. Подписчики будут выбирать из ее вариантов. Актриса призналась, что задумалась о пластике груди после четвертых родов. Тогда ее начали не устраивать свои формы.
Ранее Джесси Кейв не пригласили на встречу с фанатами франшизы.