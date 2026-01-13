Ричмонд
Лопес отказалась делать фото с экс-женой Бена Аффлека на «Золотом глобусе 2026»

Инсайдер рассказал, какие отношения у бывших жен Бена Аффлека
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер стали ведушими 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Однако на сцене актрисы не пересекались, а совместное фото не захотели делать.

Инсайдер рассказал, что Лопес и Гарнер отказались от общего снимка потому, что не хотят привлекать внимание журналистов к себе. Как известно, они обе были замужем за актером Беном Аффлеком.

Дженнифер Гарнер
Дженнифер ГарнерИсточник: Legion-Media

Гарнер прожила с ним 13 лет и родила от него троих детей: дочерей Вайолет и Серафину, а также сына Сэмюэла. В 2018-м они расстались, а через четыре года Аффлек женился на своей бывшей возлюбленной Лопес. Однако их брак продлился всего два года.

«Они [Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер] ладят, хорошо относятся друг к другу, никаких проблем нет. Артистки не хотят привлекать внимание СМИ, позируя вместе на церемонии награждения, это было бы неловко. Лопес и Гарнер не считают правильным создавать шумиху, потому что это было бы тяжело для детей», — цитирует слова инсайдера Daily Mail.

Бен Аффлек Дженнифер Лопес
Бен Аффлек Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

При этом актрисы часто встречаются вне съемок и светских мероприятий. Их дочери Серафина и Эмма дружат. По словам источника, звезды поддерживают хорошие отношения ради своих детей.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек и Дженнифер ГарнерИсточник: Legion-Media

«Актрисы видятся примерно раз в неделю из-за детей, они разговаривают по телефону, они в некотором смысле совместно воспитывают детей. Они как одна большая современная семья, и это здорово. Артисты проходят серьезную терапию и понимают важность взаимопонимания ради детей», — заключил инсайдер.

Ранее Дженнифер Лопес в сияющем платье с декольте пришла на вечеринку. 