Названа дата премьеры сериала «Резервация» с Янковским и Шведовым

«Я побежала на камеру, а надо было свернуть. В общем, дублей было несколько, потом еще возникла идея повесить на меня камеру GoPro. Я думала, что умру, голоса кричать уже не было, слезы от ветра на глазах, но, к счастью, от этой идеи отказались», — делится она.