Визуальный центр фильма — грим Джона Херта — был революционным для своего времени. Художник Кристофер Такер изучал подлинные фотографии, скелет и посмертную маску Меррика. Каждый день процесс наложения занимал до семи часов, а снятия — полтора. Херт не мог есть в гриме и был вынужден спать сидя, как и его персонаж, что стало формой физического и психологического вживания в роль.