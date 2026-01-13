Сериал «Ландыши» — музыкальная мелодрама с элементами комедии, в которой главные роли исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий. Композитором проекта стал фронтмен группы «Комната культуры» Женя Трофимов, который также озвучил музыкальные номера с участием Городничего. Голос героини Ники Здорик принадлежит певице и блогеру, участнице шоу «Голос» Анастасии Белявской.
В мае 2025 года было объявлено о съемках второго сезона, получившего название «Ландыши. Вторая весна». Режиссером продолжения стал Илья Шпота, ранее известный своими работами над музыкальными клипами. В актерский состав вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский и другие артисты, а к проекту присоединились Дмитрий Блохин и рэпер ST (Александр Степанов). Премьера второго сезона уже состоялась 1 января 2026 года.
Расскажем, где снимали оба сезона и какие интересные места стали декорациями для событий сериала.
В каких локациях снимали 1-й сезон сериала «Ландыши»
Первый сезон назывался «Ландыши. Первая любовь». По сюжету обычный парень Леша Данилин, офицер российской армии, случайно знакомится с Катей, дочерью состоятельного бизнесмена, в караоке. Девушка долгое время жила в Лондоне и привыкла к роскошной жизни, но в Вологде оказалась совершенно случайно.
Кате грозит опасность: за ее деньгами охотятся бандиты. Чтобы дождаться официальной даты вступления в наследство и защитить себя, она решает скрыться в российской провинции, а в тот же день вступает в фиктивный брак с Лешей. На фоне этих необычных обстоятельств развивались отношения героев.
Значительную часть первого сезона снимали в Вологде. В первых кадрах, когда Катя выбегает из самолета, на экране появляется вологодский аэропорт. В дальнейшем зрители могут заметить набережную VI Армии, территории музея «Семенково», Софийский собор и живописный вид на Октябрьский мост.
Съемки проходили прошлой зимой, в 2023–2024 годах, когда улицы города были покрыты снегом. Это особенно заметно в кадрах, ведь в этом сезоне в Европейской части России зима аномально теплая и практически бесснежная. Даже в Вологде, где обычно холоднее, чем в Москве, снежный покров оказался почти в пять раз ниже нормы.
Всего съемочный процесс длился 63 дня. Недостающие сцены для завершения сюжета доснимали в Москве, Подмосковье и Тверской области, чтобы передать нужную атмосферу и разнообразие локаций.
В каких локациях снимали 2-й сезон сериала
Во втором сезоне сериала Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за большое наследство и, главное, поиски мужа Лехи. Жизнь супругов навсегда меняют обстоятельства, от которых они не могут уйти, и именно это создает напряжение и драматизм второй части.
Съемки второго сезона, получившего название «Ландыши. Вторая весна», проходили в Москве, Казани и Крыму. География съемок заметно расширилась по сравнению с первым сезоном, что позволило показать новые места и атмосферу для развития сюжета.
На полуострове команда работала в Старом Крыму, где по сценарию располагался военный госпиталь, а также в Феодосии, Судаке и Симферополе. Кроме городских площадок, съемки велись в самых разных условиях: на полях, в горах, у моря и даже под водой.
Для ускорения работы над проектом одновременно трудились две съемочные группы, что позволило сохранить высокое качество кадров и уложиться в сжатые сроки.
Интересные факты о съемках сериала «Ландыши»
За легкой романтической комедией скрывается суровая реальность: героиня, привыкшая к роскошной жизни в Лондоне, оказывается на полигоне, а затем молодой семье приходится сталкиваться с настоящими военными испытаниями, когда Леху отправляют защищать Родину. Съемки потребовали от актеров не только эмоциональной вовлеченности, но и новых навыков.
Несколько фактов со съемок.
Ника Здорик, исполнительница роли Кати, освоила азы игры на гитаре. На подготовку у нее был всего один месяц, но в кадре героиня смотрелась уверенно.
Сергей Городничий, сыгравший Леху, прошел подготовку в настоящей воинской части и примерил военную форму.
Помимо военной подготовки, Сергей также учился играть на гитаре. До сериала его музыкальные навыки ограничивались тремя аккордами, но к съемкам он научился исполнять несколько песен.
