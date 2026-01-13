Съемки проходили прошлой зимой, в 2023–2024 годах, когда улицы города были покрыты снегом. Это особенно заметно в кадрах, ведь в этом сезоне в Европейской части России зима аномально теплая и практически бесснежная. Даже в Вологде, где обычно холоднее, чем в Москве, снежный покров оказался почти в пять раз ниже нормы.