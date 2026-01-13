Уже через год Милош сыграл в исторической драме «Крылья империи», где его герой — белый офицер, переходящий на сторону красных. Актер не скрывал отношения к теме: революцию 1917-го он воспринимает как трагедию и «мясорубку». В 2017-м вышли и «Мифы» — комедия о мире знаменитостей с мощным актерским составом. В этой точке стало очевидно: Бикович уверенно держится и в массовом жанре, и в серьезной драме.