Милош Бикович не скрывает: актерская профессия привлекает его тем, что каждый проект — новый опыт и испытание на прочность. Он начинал в Сербии, но именно российский кинематограф сделал его звездой. Разбираем путь Биковича: от юности под звуки сирен в Белграде — до статуса одного из самых узнаваемых актеров современного русского кино.
Белград, семья и детство
Милош Бикович родился в январе 1988 года в Белграде. Он рос в семье, далекой от сцены, но в доме ценили книги, живопись и театр — искусство было не модой, а привычной частью жизни. Родители развелись, и воспитанием Милоша в основном занималась мама.
Его подростковые годы пришлись на тревожный период: в 1999 году Бикович пережил бомбардировки Белграда и хорошо помнит атмосферу того времени. Он рассказывал, как прятался в бомбоубежищах и насколько иначе тогда вели себя люди — честнее и прямее. Эти впечатления не исчезли: позже актер смог осмыслить тему войны через профессию, сыграв в «Балканском рубеже».
Первые шаги в актерстве
Желание стать артистом пришло к нему в подростковом возрасте: Милош пошел в актерскую школу, затем — в студию при театре. К совершеннолетию сомнений уже не оставалось, и он поступил в Белградский университет искусств. Обучение строилось на смешанном подходе: сочетались система Станиславского и европейские актерские практики. После получения образования Бикович вошел в труппу Белградского национального театра, закрепившись как профессионал сцены.
Сниматься он начал еще во время учебы: ходил на кастинги вместе с однокурсниками и брался за небольшие роли. Его ранняя фильмография включает участие в сербских сериалах, среди которых «Доллары приходят» и «Аисты вернутся». В этом периоде нет громких ролей, но есть главное — набранный опыт и понимание, как работает индустрия.
Сербский прорыв
Настоящая слава пришла к Милошу после выхода мелодрамы «Монтевидео: Божественное видение». Проект рассказывал о молодых футболистах, мечтающих попасть на первый Чемпионат мира 1930 года в Уругвай. Бикович не рассчитывал на серьезную роль: он был новичком и даже не умел играть в футбол. Но режиссер Драган Бьелогрлич увидел в нем нужную энергию и решительно сделал ставку.
По словам актера, момент был почти ультимативным: либо он играет ключевого героя, либо не играет вовсе. Этот фильм изменил его жизнь: Милоша начали активно приглашать в новые проекты, а имя закрепилось в медиаполе.
Россия: съемки у Михалкова и стремительный взлет
В российском кино Бикович впервые появился в 2014 году в исторической драме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он сыграл главного героя Николая Гульбе-Левицкого, и это стало входом в индустрию на максимальной высоте. Михалков заметил Милоша на премьере сербского проекта и пригласил на съемки, дав редкий шанс новичку-иностранцу. Ради работы Бикович быстро улучшил русский язык, который учил в школе, но говорил на нем с трудом.
В 2015 году он закрепился в российском кино: сыграл в «Духless 2» и фильме «Без границ». Очень скоро Милош стал узнаваемым лицом для российского зрителя. И дальше его карьера в России уже не снижала темп — она только ускорялась.
Телехит и опасение стать «заложником образа»
В 2016 году Бикович получил главную роль в комедийном сериале «Отель Элеон», спин-оффе «Кухни». Он сыграл Павла Аркадьевича — эффектного управляющего отелем и племянника Элеоноры Андреевны. Позже актер признавался, что сначала сомневался: ему не хотелось стать актером одного амплуа. Но решение оказалось верным — проект сделал его суперпопулярным в России.
Уже через год Милош сыграл в исторической драме «Крылья империи», где его герой — белый офицер, переходящий на сторону красных. Актер не скрывал отношения к теме: революцию 1917-го он воспринимает как трагедию и «мясорубку». В 2017-м вышли и «Мифы» — комедия о мире знаменитостей с мощным актерским составом. В этой точке стало очевидно: Бикович уверенно держится и в массовом жанре, и в серьезной драме.
«Холоп»: фильм, который сделал его суперзвездой
Главная новость 2019 года для российского кино — выход «Холопа». Картина стала феноменом проката и всего за две недели собрала 1,8 млрд рублей, превратившись в одну из самых кассовых комедий. Любопытно, что сам Милош сначала отказывался сниматься. Причина была прагматичной: он вновь опасался амплуа «мажора» и повторения типажа. Несмотря на это, он согласился на роль, а работа с режиссером Климом Шипенко произвела на него сильное впечатление.
Новые роли: «Магомаев», «Отель “Белград”» и рискованные жанры
В 2020 году зрители увидели Милоша в биографической драме «Магомаев». Он сыграл певца Муслима Магомаева, и критики отмечали сходство и точность актерской работы. Сам Бикович признавался, что до проекта не был глубоко знаком с биографией и творчеством артиста.
В том же году вышла российско-сербская комедия «Отель “Белград”», снятая с акцентом на балканский колорито. Лента быстро стала лидером проката и собрала почти 450 млн рублей. В 2022 году состоялась премьера «Хочу замуж» с Кристиной Асмус, а также вышел проект «The Телки» по роману Сергея Минаева.
Первый фильм, снятый в космосе
Особое место в фильмографии Милоша занимает «Вызов» — фильм, вошедший в историю как проект с первыми съемками в космосе. Бикович рассказывал, что сам попросил у Клима Шипенко хотя бы небольшую роль. Режиссер согласился, а позже предложил ему один из ключевых образов. Милош снимался на земле, тогда как полет в космос осуществила Юлия Пересильд.
Такие проекты важны не только масштабом, но и статусом: участие в них закрепляет актера как фигуру, способную работать в больших форматах. Бикович оказался в числе тех артистов, кто не просто «появляется в кадре», а участвует в кинособытиях.
Продюсерство и новые проекты
Начало 2024 года ознаменовалось выходом «Холопа 2», где Бикович вернулся к своей знаменитой роли. Затем стало известно о приглашении актера в третий сезон американского сериала «Белый лотос», однако позже Милош сообщил об исключении из каста. Он утверждал, что против него была запущена «целенаправленная информационная кампания», а до этого его участие публично критиковали украинские официальные структуры.
Весной 2024 года Милош представил сербско-болгарский фильм «Лесной царь» Горана Радовановича, в котором работал и как актер, и как продюсер. В феврале 2025 года в прокат вышел «Красный шелк», сценарий которого дорабатывали специально под актера. Фильм покорил не только российский, но и китайский прокат.