Американского режиссера приняли в Союз журналистов России

Американский режиссер Тремблей, переехавший в Крым, принят в Союз журналистов РФ
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым шесть лет назад, принят в Союз журналистов России (СЖР). Об этом сообщил в ходе заседания глава севастопольского отделения СЖР Сергей Горбачев, передает РИА Новости.

На церемонии вручения удостоверения члена Союза журналистов Горбачев отметил, что Тремблей снимает в Крыму документальные видеоролики и публикует в своем блоге.

«Я очень горжусь, что сегодня я стал членом вашей организации. И очень горжусь, что я нахожусь среди вас, моих коллег», — сказал режиссер во время церемонии.

По словам американца, его послужной список насчитывает более 700 видео, в которых он рассказывает западному зрителю всю правду о Крыме и России.

Артист впервые посетил Россию в 2016 году, однако в последующие визиты решил остаться. В настоящий момент режиссер намерен просить президента РФ Владимира Путина о получении российского гражданства.

В 2025 году мужчина получил вид на жительство. Известно, что режиссер числится волонтером в ялтинском центре «Вместе», помогающем детям с умственными и физическими недостатками, а также является координатором организации «Друзья Крыма в США».