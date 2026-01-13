Кайли Дженнер подверглась критике из-за того, что опубликовала в соцсетях фото, на котором была запечатлена с наградой с «Золотого глобуса 2026». Ее возлюбленный Тимоти Шаламе 11 января 2026 года стал победителем в номинации «Лучший актер мюзикла или комедии» за участие в картине «Марти Великолепный».
28-летняя Дженнер сопровождала избранника на церемонии награждения. После мероприятия звезда сделала фото с трофеем и разместила их в личном блоге.
Однако многие пользователи сети раскритиковали блогера за это. Они посчитали, что звезда не имеет права делать такие снимки, потому что это не ее награда.
«Это звездный час для Тимоти. Непонятно, почему Кайли пытается перетянуть одеяло на себя?», «Это очень смешно, малышка Кайли вообразила себя звездой первой величины», «Так она даже не была номинирована на премию», — писали пользователи сети.
Напомним, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер встречаются с 2023 года. Долгое время они скрывали свои отношения, несмотря на то, что часто вместе попадали в объективы папарацци.
Звезды впервые вышли в свет как пара 7 мая 2025 года. Они появились на 70-й церемонии вручения премии David di Donatello в Риме.
Накануне Тимоти Шаламе впервые опубликовал фото с Кайли Дженнер в соцсетях.