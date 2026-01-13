Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кайли Дженнер высмеяли за фото с наградой Шаламе с «Золотого глобуса 2026»

Блогер сделала снимок с трофеем, который получил ее возлюбленный за роль в фильме «Марти Великолепный»
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Тимоти Шаламе и Кайли ДженнерИсточник: Соцсети

Кайли Дженнер подверглась критике из-за того, что опубликовала в соцсетях фото, на котором была запечатлена с наградой с «Золотого глобуса 2026». Ее возлюбленный Тимоти Шаламе 11 января 2026 года стал победителем в номинации «Лучший актер мюзикла или комедии» за участие в картине «Марти Великолепный».

Кайли Дженнер с наградой Тимоти Шаламе, фото: соцсети
Кайли Дженнер с наградой Тимоти Шаламе, фото: соцсети

28-летняя Дженнер сопровождала избранника на церемонии награждения. После мероприятия звезда сделала фото с трофеем и разместила их в личном блоге.

Однако многие пользователи сети раскритиковали блогера за это. Они посчитали, что звезда не имеет права делать такие снимки, потому что это не ее награда.

Кайли Дженнер с наградой Тимоти Шаламе, фото: соцсети
Кайли Дженнер с наградой Тимоти Шаламе, фото: соцсети

«Это звездный час для Тимоти. Непонятно, почему Кайли пытается перетянуть одеяло на себя?», «Это очень смешно, малышка Кайли вообразила себя звездой первой величины», «Так она даже не была номинирована на премию», — писали пользователи сети.

Напомним, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер встречаются с 2023 года. Долгое время они скрывали свои отношения, несмотря на то, что часто вместе попадали в объективы папарацци.

Кайли Дженнер Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер Тимоти ШаламеИсточник: Соцсети

Звезды впервые вышли в свет как пара 7 мая 2025 года. Они появились на 70-й церемонии вручения премии David di Donatello в Риме.

Накануне Тимоти Шаламе впервые опубликовал фото с Кайли Дженнер в соцсетях. 