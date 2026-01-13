Кайли Дженнер подверглась критике из-за того, что опубликовала в соцсетях фото, на котором была запечатлена с наградой с «Золотого глобуса 2026». Ее возлюбленный Тимоти Шаламе 11 января 2026 года стал победителем в номинации «Лучший актер мюзикла или комедии» за участие в картине «Марти Великолепный».