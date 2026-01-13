«Отношения, которые завязались во время съемок этого сериала, оказались настолько теплыми и прочными, что сейчас нам не обязательно знать все детали о жизни друг друга, чтобы понимать, что нас на самом деле волнует», — поделился Ноа Уайли в интервью изданию People.