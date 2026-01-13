Ноа Уайли, недавно получивший «Золотой глобус» за главную роль в сериале «Больница Питт», трогательно рассказал о дружбе, связывающей его с Джорджем Клуни.
Актеры познакомились в 1993 году на съемках культовой медицинской драмы «Скорая помощь». Джордж Клуни играл в сериале обаятельного педиатра и ловеласа Дага Росса, а Ноа Уайли исполнил роль молодого и амбициозного доктора Джона Картера.
«Отношения, которые завязались во время съемок этого сериала, оказались настолько теплыми и прочными, что сейчас нам не обязательно знать все детали о жизни друг друга, чтобы понимать, что нас на самом деле волнует», — поделился Ноа Уайли в интервью изданию People.
По словам звезды «Больницы Питт», Джордж Клуни всегда был для него знаковой фигурой.
«И, кажется, он регулярно появляется в нужные моменты», — отметил Ноа Уайли.
На вручении кинопремии AARP Movies for Grownups Awards, Джордж Клуни признался, что они с Уайли очень быстро стали друзьями.
«И остаемся ими уже более 30 лет», — добавил 64-летний Клуни.
Ранее Джорджа Клуни высмеяли со сцены «Золотого глобуса».