Звезда «Больницы Питт» рассказал о 30-летней дружбе с Джорджем Клуни

Актер Ноа Уайли рассказал о своей дружбе с коллегой по культовой медицинской драме «Скорая помощь»
Ноа Уайли и Джордж Клуни
Ноа Уайли и Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Ноа Уайли, недавно получивший «Золотой глобус» за главную роль в сериале «Больница Питт», трогательно рассказал о дружбе, связывающей его с Джорджем Клуни.

Актеры познакомились в 1993 году на съемках культовой медицинской драмы «Скорая помощь». Джордж Клуни играл в сериале обаятельного педиатра и ловеласа Дага Росса, а Ноа Уайли исполнил роль молодого и амбициозного доктора Джона Картера.

«Отношения, которые завязались во время съемок этого сериала, оказались настолько теплыми и прочными, что сейчас нам не обязательно знать все детали о жизни друг друга, чтобы понимать, что нас на самом деле волнует», — поделился Ноа Уайли в интервью изданию People.

Джордж Клуни и Ноа Уайли в сериале «Скорая помощь»
Джордж Клуни и Ноа Уайли в сериале «Скорая помощь»

По словам звезды «Больницы Питт», Джордж Клуни всегда был для него знаковой фигурой.

«И, кажется, он регулярно появляется в нужные моменты», — отметил Ноа Уайли.

На вручении кинопремии AARP Movies for Grownups Awards, Джордж Клуни признался, что они с Уайли очень быстро стали друзьями.

«И остаемся ими уже более 30 лет», — добавил 64-летний Клуни.

Ранее Джорджа Клуни высмеяли со сцены «Золотого глобуса».