Звезда «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов

На алименты подала бывшая супруга Казакова — Елена. Выплаты касались содержания их общего сына и ее дочери, над которой актер признал отцовство, будучи в браке. Решение о взыскании алиментов принимал Заволжский районный суда в Твери в октябре 2023 года.