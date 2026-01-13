Ричмонд
Звезда «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов

Актер «Папиных дочек» Казаков оказался в реестре алиментщиков на «Госуслугах»
Михаил Казаков
Михаил КазаковИсточник: Legion-Media.ru

Имя звезды сериала «Папины дочки» Михаила Казакова, сыгравшего Илью Полежайкина, появилось в запущенном на «Госуслугах» реестре злостных неплательщиков алиментов. С записью на портале ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документам, артист был внесен в реестр неплательщиков алиментов 8 сентября 2025 года, его долг составляет 216 303,56 рублей.

На алименты подала бывшая супруга Казакова — Елена. Выплаты касались содержания их общего сына и ее дочери, над которой актер признал отцовство, будучи в браке. Решение о взыскании алиментов принимал Заволжский районный суда в Твери в октябре 2023 года.

Недавно суд постановил, что сын Казаковых должен проживать с отцом. После этого актер был освобожден от уплаты алиментов бывшей супруге на содержание их совместного ребенка.

Позже актер сообщил, что 3 октября 2025 года подал иск на алименты к своей бывшей супруге.

Ранее Михаил Казаков ответил на обвинения со стороны своей падчерицы.