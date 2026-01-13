Ричмонд
Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради ужина с Джиджи Хадид

Актера Брэдли Купера заметили на ужине с Джиджи Хадид вместо «Золотого глобуса»
Брэдли Купер и Джиджи Хадид
Брэдли Купер и Джиджи ХадидИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэдли Купер пропустил церемонию вручения премии «Золотой глобус» ради ужина с возлюбленной, моделью Джиджи Хадид. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

12 января папарацци подловили знаменитостей в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, пара ужинала с друзьями пока остальные звезды проводили время на «Золотом глобусе». Актер появился на публике в серой футболке с надписью, джинсах и кроссовках. Супермодель предпочла белый пушистый кардиган, голубые широкие джинсы, коричневые замшевые лоферы, золотой браслет и кожаную сумку Miu Miu.

В декабре инсайдер издания Daily Mail сообщил, что артист попросил руки Джиджи Хадид у ее матери Иоланды.

«Брэдли спросил у Иоланды, может ли он сделать предложение Джиджи. Он хочет, чтобы она знала, насколько серьезно он относится к ее дочери и как планирует создать с ней крепкую семью в Нью-Йорке», — заявил источник.

Ранее Брэдли Купер прокомментировал слухи о своих пластических операциях.