Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради ужина с Джиджи Хадид

Голливудский актер Брэдли Купер пропустил церемонию вручения премии «Золотой глобус» ради ужина с возлюбленной, моделью Джиджи Хадид. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
12 января папарацци подловили знаменитостей в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, пара ужинала с друзьями пока остальные звезды проводили время на «Золотом глобусе». Актер появился на публике в серой футболке с надписью, джинсах и кроссовках. Супермодель предпочла белый пушистый кардиган, голубые широкие джинсы, коричневые замшевые лоферы, золотой браслет и кожаную сумку Miu Miu.
В декабре инсайдер издания Daily Mail сообщил, что артист попросил руки Джиджи Хадид у ее матери Иоланды.
«Брэдли спросил у Иоланды, может ли он сделать предложение Джиджи. Он хочет, чтобы она знала, насколько серьезно он относится к ее дочери и как планирует создать с ней крепкую семью в Нью-Йорке», — заявил источник.
