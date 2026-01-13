Леонардо ДиКаприо остановила служба безопасности на «Золотом глобусе»

По информации журналистов, когда артист захотел вернуться в зал, где проходило мероприятие, его остановили перед входом. Актеру объяснили, что он может попасть на свое место только во время рекламной паузы. Сообщается, что пока на сцене выступал рэпер Снуп Догг, артист ждал вместе с коллегой Чейз Суи Уондерс и Селеной Гомес за дверью.