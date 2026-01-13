Ричмонд
Леонардо ДиКаприо остановила служба безопасности на «Золотом глобусе»

Актера Леонардо ДиКаприо не пропустили на «Золотой глобус» во время трансляции
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Reuters

Голливудского актера Леонардо ДиКаприо остановила служба безопасности во время церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась 12 января в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

По информации журналистов, когда артист захотел вернуться в зал, где проходило мероприятие, его остановили перед входом. Актеру объяснили, что он может попасть на свое место только во время рекламной паузы. Сообщается, что пока на сцене выступал рэпер Снуп Догг, артист ждал вместе с коллегой Чейз Суи Уондерс и Селеной Гомес за дверью.

Триумфатором «Золотого глобуса» стала картина «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо в главной роли: она получила 9 номинаций, а победу забрала в четырех из них. Так, ленту признали лучшим фильмом в категории «мюзикл или комедия», Андерсон получил статуэтки за лучшую режиссуру и лучший сценарий, а актриса Тияна Тейлор — за лучшую роль второго плана.

Ранее Леонардо ДиКаприо стал мемом в сети из-за гримас на «Золотом глобусе».