Анна Цуканова-Котт снялась в купальнике на трассе в Сочи

Актриса показала фото в купальнике в личном блоге

Звезда «Ералаша» Анна Цуканова-Котт вышла в купальнике на трассу в Сочи. Актриса позировала на шезлонге в ярком монокини и поделилась кадрами с экстремальной съемки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Цуканова-Котт / фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт / фото: соцсети

«Мой обычный рабочий понедельник. Лежу и думаю о своем», — отшутилась знаменитость.

Артистка отмечала, что любит работать с творческими людьми и легко соглашается воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Знаменитость недавно ответила на вопрос подписчика, как ей удалось похудеть в последние годы. Звезда призналась, что нет никакого секрета и ее методы всем известны. Актриса начала активно заниматься спортом и йогой, убрала из рациона белую муку и сахар, стала ежедневно гулять и следить за качеством сна. По словам артистки, теперь она спит по восемь часов, и это благотворно сказалось на всем организме.

Ранее Анна Цуканова-Котт снялась в откровенном наряде в объятиях мужа.