Звезда «Теста на беременность» улетела из России к возлюбленному-иностранцу

«Жизнь — интересная штука. Никогда бы не подумала, что смогу быть в отношениях на расстоянии. Но вот уже 4 года мы летаем по миру, чтобы увидеть друг друга. Быть в разлуке трудно. Мы часто задаемся вопросами: зачем, как дальше, стоит ли это того, настоящие ли это отношения? Но всегда приходит один и тот же ответ. Потому что мы себе не представляем, как может быть иначе», — поделилась знаменитость.