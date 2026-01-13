Ричмонд
Звезда «Теста на беременность» улетела из России к возлюбленному-иностранцу

Актриса Лянка Грыу воссоединилась с возлюбленным в США
Звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу улетела из России к возлюбленному-иностранцу. Актриса воссоединилась с канадцем Марселем Симоно в Нью-Йорке. Она сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Жизнь — интересная штука. Никогда бы не подумала, что смогу быть в отношениях на расстоянии. Но вот уже 4 года мы летаем по миру, чтобы увидеть друг друга. Быть в разлуке трудно. Мы часто задаемся вопросами: зачем, как дальше, стоит ли это того, настоящие ли это отношения? Но всегда приходит один и тот же ответ. Потому что мы себе не представляем, как может быть иначе», — поделилась знаменитость.

В 2022 году стало известно, что у Грыу роман с иностранным коллегой. Звезда признавалась, что думала об эмиграции, но пока не готова уезжать из России даже ради возлюбленного.