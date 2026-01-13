Звезда «Сладкой жизни» улетела с семьей за границу: «Есть ощущение безопасности»

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова улетела с семьей за границу. Актриса рассказала подписчикам в соцсетях, что впервые выбрала для отдыха Дубай. По словам знаменитости, они ощущают себя в ОАЭ в безопасности.
«Первый раз приехали в Дубай. Никогда не хотела в Эмираты. Но уж интересно посмотреть, почему наши так любят здесь зимовать. Интересный, конечно, вайб — когда все вокруг новое. Есть ощущение безопасности. Учитывая, что творится в Европе (в Куршевеле кучу русских шале обчистили). А так посмотрим», — поделилась артистка.
Актриса в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова признавалась, что после этого у нее начались сильные панические атаки. Звезда не могла уходить далеко от дома с ребенком или ездить в лифте. Артистка обратилась за помощью к врачу, но выписанные успокоительные не помогли справиться с проблемой. Знаменитости потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни с помощью психотерапии. Она отмечала, что научилась жить со своей тревожностью.
Ранее на звезду «Сладкой жизни» напал пьяный мужчина в Москве.