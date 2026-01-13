Звезда «Сладкой жизни» улетела с семьей за границу: «Есть ощущение безопасности»

Актриса в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова признавалась, что после этого у нее начались сильные панические атаки. Звезда не могла уходить далеко от дома с ребенком или ездить в лифте. Артистка обратилась за помощью к врачу, но выписанные успокоительные не помогли справиться с проблемой. Знаменитости потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни с помощью психотерапии. Она отмечала, что научилась жить со своей тревожностью.