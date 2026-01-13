Жена Эрнста опубликовала редкое фото с их повзрослевшим сыном

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с их повзрослевшим сыном. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса Софья Эрнст рассказала подписчикам, что отдыхала с семьей в Абу-Даби. Она сняла пятилетнего Льва в Лувре, где они были на экскурсии.
«В заснеженной Москве особенно приятно вспоминать сказочный отпуск в Абу-Даби. Мы не могли оторваться от местных музеев, очень хочется вернуться, чтобы досмотреть все, что не успели. Такого я не видела нигде, испытала чувство благодарности за вклад в мировую культуру, архитектуру, кураторское дело», — отметила артистка.
У супругов трое общих детей: помимо Льва, они воспитывают девятилетнюю Эрику и восьмилетнюю Киру. Знаменитость отмечала в интервью, что с малых лет приобщает их к искусству. По словам знаменитости, дочери и сын достойно ведут себя в музеях и задают вопросы экскурсоводам.
Ранее жена Эрнста в новом имидже снялась с Ваней Дмитриенко.