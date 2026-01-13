Жена Эрнста опубликовала редкое фото с их повзрослевшим сыном

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с их повзрослевшим сыном. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса Софья Эрнст рассказала подписчикам, что отдыхала с семьей в Абу-Даби. Она сняла пятилетнего Льва в Лувре, где они были на экскурсии.