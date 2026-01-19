Это многослойная психологическая головоломка о темной стороне Голливуда. История начинается с женщины, потерявшей память, и разворачивается в лабиринте сюрреалистических образов, где сон и реальность неразрывно переплетаются. Процесс съемок этого шедевра был столь же неординарным, как и его сюжет. Рассказываем, как снимали фильм «Малхолланд Драйв»: об особенностях съемочного процесса, кто исполнил главные роли и об интересных фактах, сопровождавших проект.
Особенности съемочного процесса
Работа над фильмом «Малхолланд Драйв» — уникальный пример трансформации материала, где технические и творческие решения напрямую повлияли на мифологию фильма.
От телесериала к полному метру: смена формата на ходу
Изначально Линч снимал двухчасовой пилот для канала ABC с открытым финалом, оставляя пространство для развития серий. Когда телевизионщики отвергли проект за излишнюю странность, режиссер не опустил руки. Он дописал 18 страниц сценария, которые кардинально изменили смысл отснятого материала, превратив историю в законченную полнометражную притчу о снах, разочаровании и голливудской мечте.
Кастинг по фотографиям: интуитивный выбор Линча
Дэвид Линч выбрал Наоми Уоттс и Лауру Хэрринг, никогда не видя их предыдущих работ. Он принял решение, основываясь лишь на фотографиях и личных впечатлениях от встреч. Для Уоттс это стало судьбоносным прорывом, а Хэрринг сочла знамением небольшую автокатастрофу, в которую попала по дороге на встречу с режиссером, не зная, что ее героиня выживет в серьезном ДТП.
Музыка как персонаж: от джаза до акапеллы
Саундтрек Анджело Бадаламенти создает нервную, тревожную атмосферу. Однако ключевой музыкальной сценой стало выступление в клубе Silencio. Версия песни Роя Орбисона Crying в акапельном исполнении Ребекки Дель Рио была личным выбором Линча. Интересно, что режиссер хотел использовать песню Орбисона еще в «Синем бархате», но тогда остановился на In Dreams.
Сюрреализм по расписанию: работа без объяснений
Линч известен своим нежеланием объяснять символизм. На съемочной площадке он создавал атмосферу таинственности. Джастин Теру признавался: «Ты работаешь, как полуслепой». Актриса Наоми Уоттс пыталась «подловить» режиссера, притворяясь, что разгадала сюжет, но Линч оставался непроницаемым, позволяя каждому находить свои смыслы.
Визионерский монтаж: рождение структуры во время пересъемок
Когда стало ясно, что фильм будет не сериалом, а киноработой, Линч и монтажер Мэри Суини (также продюсер картины) провели ювелирную работу. Они не просто добавили новые сцены с Дианой Сэлвин, а переосмыслили весь нарратив, создав структуру «сон в реальности», где первая часть — это желаемая реальность, а вторая — жестокая правда.
Когда проходили съемки фильма «Малхолланд Драйв»
Производство разделилось на два этапа, разделенных почти полутора годами. Первичные съемки пилотной серии проходили в Лос-Анджелесе в феврале-марте 1999 года и длились шесть недель. После отказа телеканала ABC проект находился в подвешенном состоянии.
Второй этап съемок состоялся в октябре 2000 года, когда при поддержке французской компании StudioCanal Линч доснял недостающие эпизоды, которые перевернули смысл истории. Таким образом, от первой съемочной смены до мировой премьеры в Каннах в мае 2001 года прошло более двух лет.
Бюджет съемок фильма «Малхолланд Драйв»
Бюджет оригинального пилотного эпизода для телевидения составил около восьми миллионов долларов. После его переработки в полный метр StudioCanal выделила дополнительно примерно семь миллионов, чтобы Линч мог доснять новый материал и завершить фильм. Общая сумма производства, таким образом, оценивается в 15 миллионов долларов. При этом кассовые сборы картины превысили 20 миллионов, а ее культурная ценность оказалась бесценной.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Главной трудностью стал категорический отказ телесети ABC от готового пилота. Руководство канала сочло материал слишком сложным, нелинейным и мрачным для телеаудитории. Их смутили возраст актрис (Уоттс и Хэрринг показались им слишком взрослыми), сюрреалистичные сцены и даже крупный план собачьих экскрементов. Линчу пришлось не просто искать нового инвестора, а кардинально переосмыслить проект, чтобы спасти свою идею. Дополнительным вызовом была необходимость вписать новые сцены в уже существующий визуальный ряд, создав ощущение целостности.
Кто сыграл в фильме «Малхолланд Драйв»
В центре повествования — дуэт блистательных актрис. Наоми Уоттс в роли Бетти/Дианы совершила свой звездный прорыв, мастерски сыграв две ипостаси одной души: невинную мечтательницу и опустошенную неудачницу. Лаура Хэрринг создала загадочный и чувственный образ Риты/Камиллы, ставший визуальной иконой фильма.
Джастин Теру воплотил образ режиссера Адама Кэшера — человека, раздавленного системой Голливуда. Важную роль сыграла легенда золотой эры Голливуда Энн Миллер в роли консьержки Коко.
В картине также приняли участие Джинн Бейтс, Дэн Бернбаум, Скотт Вулфф, Роберт Форстер, Брент Бриско, Майя Бонд и другие актеры.
Интересные факты о фильме «Малхолланд Драйв»
За фасадом этого сложного фильма скрывается множество любопытных деталей, раскрывающих авторский замысел.
К изданию фильма на DVD Линч приложил карточку с 10 подсказками для зрителей, например: «Обратите внимание на появления красного абажура» или «Где тетя Рут?». Это редкий случай, когда режиссер дает ключи к разгадке, не раскрывая самой тайны.
Многие второстепенные женские роли Линч намеренно доверил актрисам, снимавшимся в телевизионных мыльных операх, создавая тонкую отсылку к «мыльному» восприятию Голливуда, которое он деконструирует.
Фильм посвящен Дженнифер Сайм (1972—2001) — молодой актрисе, чья трагическая судьба перекликается с историей героини. Она умерла незадолго до окончания работы над картиной.
Сцена, где Адам разбивает стекло машины клюшкой для гольфа — отсылка к реальному инциденту 1994 года с участием Джека Николсона, которого в прессе часто называли «Человеком с Малхолланда».
В квартире тети Бетти висит репродукция портрета Беатриче Ченчи кисти Гвидо Рени — знаменитой ренессансной отцеубийцы. Эта мрачная художественная аллюзия незаметно настраивает зрителя на трагическую развязку.
«Малхолланд Драйв» остается эталоном авторского кино, доказывающим, что даже из творческой неудачи может родиться шедевр, определяющий лицо целой эпохи кинематографа.