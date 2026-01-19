Дэвид Линч выбрал Наоми Уоттс и Лауру Хэрринг, никогда не видя их предыдущих работ. Он принял решение, основываясь лишь на фотографиях и личных впечатлениях от встреч. Для Уоттс это стало судьбоносным прорывом, а Хэрринг сочла знамением небольшую автокатастрофу, в которую попала по дороге на встречу с режиссером, не зная, что ее героиня выживет в серьезном ДТП.