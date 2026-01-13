Кристина Асмус провела новогодние праздники на Бали. Компанию актрисе составила 12-летняя дочь Анастасия, а также ее новый возлюбленный. Пока звезда фильма «Письмо Деду Морозу» скрывает его от поклонников.
На одном из кадров Асмус запечатлела избранника со спины. Он стоял в живописных тропиках и смотрел на дерево. На другим снимке актриса снялась вместе с ним во время езды на мотоцикле. Она снова не стала показывать лицо избранника.
«Сказочное», – лаконично подписала фото 37-летняя актриса.
Напомним, Кристина Асмус в 2013 году вышла замуж за юмориста Гарика Харламова, от которого через год родила дочь Анастасию. В 2020-м звезды развелись.
Летом 2024-го Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук, с которой до этого встречался три года. У Асмус после расставания были отношения с коллегой Романом Евдокимовым, продюсером Ильей Бурцом.
Осенью 2025-го Асмус намекнула на новый роман, показав, как отдыхает на природе с мужчиной. Однако подробности новых отношений она не раскрывает.
Ранее Кристина Асмус рассказала о преследующем ее злом роке. Актриса призналась, что некоторые режиссеры стали опасаться приглашать ее в свои проекты из-за того, что она часто получала травмы на съемках.