Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристина Асмус показала, как отдыхает с новым возлюбленным на Бали

Актриса поделилась редкими кадрами с избранником

Кристина Асмус провела новогодние праздники на Бали. Компанию актрисе составила 12-летняя дочь Анастасия, а также ее новый возлюбленный. Пока звезда фильма «Письмо Деду Морозу» скрывает его от поклонников.

Кристина Асмус на Бали, фото: соцсети
Кристина Асмус на Бали, фото: соцсети

На одном из кадров Асмус запечатлела избранника со спины. Он стоял в живописных тропиках и смотрел на дерево. На другим снимке актриса снялась вместе с ним во время езды на мотоцикле. Она снова не стала показывать лицо избранника.

Кристина Асмус показала нового возлюбленного, фото: соцсети
Кристина Асмус показала нового возлюбленного, фото: соцсети

«Сказочное», – лаконично подписала фото 37-летняя актриса.

Напомним, Кристина Асмус в 2013 году вышла замуж за юмориста Гарика Харламова, от которого через год родила дочь Анастасию. В 2020-м звезды развелись.

Кристина Асмус отдыхает с новым возлюбленным на Бали, фото: соцсети
Кристина Асмус отдыхает с новым возлюбленным на Бали, фото: соцсети

Летом 2024-го Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук, с которой до этого встречался три года. У Асмус после расставания были отношения с коллегой Романом Евдокимовым, продюсером Ильей Бурцом. 

Осенью 2025-го Асмус намекнула на новый роман, показав, как отдыхает на природе с мужчиной. Однако подробности новых отношений она не раскрывает. 

Ранее Кристина Асмус рассказала о преследующем ее злом роке. Актриса призналась, что некоторые режиссеры стали опасаться приглашать ее в свои проекты из-за того, что она часто получала травмы на съемках.