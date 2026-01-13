Ричмонд
56-летняя Дженнифер Лопес в сияющем платье с декольте пришла на вечеринку

Актриса в блестящем платье с декольте вышла на публику

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в блестящем платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Лопес / фото: соцсети
Дженнифер Лопес / фото: соцсети

Папарацци подловили 56-летнюю знаменитость 12 января, когда она направлялась на вечеринку после премии «Золотой глобус». Актриса сменила свой «голый» наряд на золотое макси-платье с глубоким декольте и разрезом, украшенное пайетками. Певица добавила к образу массивное колье, клатч, кожаные бежевые сабо на каблуках и кольцо. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

Ранее Дженнифер Лопес появилась на «Золотом глобусе» в полупрозрачном наряде.