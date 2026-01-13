Тимоти Шаламе впервые опубликовал фото с Кайли Дженнер в соцсетях

Ричмонд
Актер Тимоти Шаламе показал фото с наградой, которую держала Кайли Дженнер
Голливудский актер Тимоти Шаламе впервые показал фото с возлюбленной, моделью Кайли Дженнер, в соцсетях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Артист выложил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, сделанные после церемонии вручения премии «Золотой глобус». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. На одном из фото актер и его возлюбленная держат награду, которую артист получил за победу в номинации «Лучший актер мюзикла или комедии» за роль в фильме «Марти Великолепный». При этом на снимке видна лишь рука звезды реалити-шоу. Журналисты отметили, что Шаламе впервые упомянул Дженнер в соцсетях.

«Спасибо, спасибо, спасибо! Я в восторге!» — подписал он пост.

Ранее Кайли Дженнер страстно поцеловала Тимоти Шаламе на «Золотом глобусе».